Mocoa (dpa) - Bei Überschwemmungen in der südkolumbianischen Stadt Mocoa sind mindestens 92 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 180 Einwohner sind verletzt worden und weitere 200 werden vermisst, wie der Leiter des Kolumbianischen Roten Kreuzes laut Radiosender RCN sagte. Nach heftigem Regen waren in der Nacht drei Flüsse über die Ufer getreten. Die Wassermassen trafen 17 Stadtviertel von Mocoa und zerstörten zwei Brücken. Angesichts der hohen Zahl von Verletzten könne die medizinische Versorgung in Mocoa nicht mehr gewährleistet werden, erklärte die zuständige Gouverneurin Sorrel Aroca.

