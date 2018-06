Rio de Janeiro (AFP) Der wegen Geldwäsche und Drogenhandels verurteilte Sohn von Brasiliens Fußball-Legende Pelé, Edson "Edinho" Cholbi do Nascimento, muss laut einem Gerichtsentscheid zurück ins Gefängnis. Ein Gericht in São Paulo wies die Berufung des 46-Jährigen ab und ordnete an, dass er seine knapp 13-jährige Haftstrafe antritt, wie die Zeitung "Folha de São Paulo" am Samstag berichtete.

