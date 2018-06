Ingolstadt (SID) - Der ERC Ingolstadt hat für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den schwedischen Mittelstürmer Jacob Berglund verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom Schweizer Zweitligisten HC Martigny-Verbier und unterschrieb einen Einjahresvertrag. "Er ist ein gut ausgebildeter Zwei-Wege-Stürmer", sagte Trainer Tommy Samuelsson, "stark mit dem Puck und offensiv kreativ." In der abgelaufenen Saison kam er auf 27 Tore und 45 Vorlagen in 53 Spielen.