Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. April 2017:

14. Kalenderwoche

93. Tag des Jahres

Noch 272 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Luigi, Richard

HISTORISCHE DATEN

2016 - Ein Konsortium internationaler Medien berichtet über die Existenz von Zehntausenden Briefkastenfirmen, in denen Politiker und Prominente aus aller Welt ihr Vermögen geparkt haben sollen. Die Enthüllungen waren durch ein Datenleck bei der Kanzlei Mossack Fonseca aus Panama möglich geworden.

2014 - Für das Erdüberwachungsprogramm "Copernicus" startet die europäische Raumfahrtagentur Esa den ersten Satelliten einer neuen Flotte ins All.

2012 - In London wird dem mit 310 Metern zeitweilig höchsten Wolkenkratzer Europas, "The Shard" ("Glasscherbe"), die Spitze aufgesetzt. Bereits im November 2012 übertrifft der "Mercury Tower" in Moskau mit 338 Metern diesen Rekord.

2007 - Mit 574,8 Stundenkilometern stellt der französische Hochgeschwindigkeitszug TGV auf einer Neubaustrecke von Ostfrankreich nach Paris einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord im Schienenverkehr auf.

1992 - Der letzte kommunistische Präsident Albaniens, Ramiz Alia, erklärt seinen Rücktritt.

1987 - Die Ministerpräsidenten der Länder unterzeichnen den Medienstaatsvertrag, der das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem und privatem Rundfunk regeln soll.

1922 - Auf Vorschlag Lenins wird Josef Stalin zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Russlands gewählt.

1919 - Die österreichische Nationalversammlung beschließt die Abschaffung des Adels und der Todesstrafe mit Ausnahme des Standrechtes.

1913 - In Hamburg läuft die "Vaterland" vom Stapel, das damals größte Passagierschiff der Welt.

AUCH DAS NOCH

2014 - dpa meldet: Nach einem allzu feucht-fröhlichen Junggesellenabend wurde ein Bräutigam in Australien auf der eigenen Hochzeit festgenommen. Der Pfarrer weigerte sich, das Brautpaar zu trauen. Als der Bräutigam ausfällig wurde, rief der Geistliche die Polizei, die den Mann festnahm.

GEBURTSTAGE

1977 - Birgit Minichmayr (40), österreichische Schauspielerin ("Der Untergang")

1961 - Eddie Murphy (56), amerikanischer Schauspieler ("Beverly Hills Cop")

1947 - Giuseppe Penone (70), italienischer Künstler ("Idee di Pietra (Ansichten eines Steins)")

1937 - Annekathrin Bürger (80), deutsche Schauspielerin und Chanson-Sängerin (DEFA-Film: "Königskinder")

1907 - Isaac Deutscher, polnisch-britischer Journalist und Schriftsteller ("Stalin. Eine politische Biographie"), gest. 1967

TODESTAGE

2015 - Mathias Gnädinger, Schweizer Schauspieler ("Der Untergang"), geb. 1941

1897 - Johannes Brahms, deutscher Komponist, Pianist und Dirigent ("Ungarische Tänze"), geb. 1833