Karachi (AFP) Bei einem Angriff auf Gläubige in einem Sufi-Schrein in Pakistan sind 20 Menschen getötet und vier weitere schwer verletzt worden. Sie seien von Männern mit Messern und Schlagstöcken attackiert worden, teilte die Polizei in der Provinz Punjab am Sonntag mit. Unter den Toten seien vier Frauen.

