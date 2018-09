Köln (SID) - Bayer Leverkusen muss in der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg zur Umkehr seines Sinkflugs Richtung Tabellenkeller punkten. Die Werkself empfängt die Niedersachsen um 17.30 Uhr. Zuvor gastiert der FSV Mainz 05 um 15.30 Uhr beim Tabellenvorletzten FC Ingolstadt.

Titelverteidiger Red Bull München und die Grizzlys Wolfsburg stehen in den Play-offs um die deutsche Eishockey-Meisterschaft vor dem erneuten Finaleinzug. Beiden fehlt in der Serie best of seven nur noch ein Sieg. Die Grizzlys spielen im fünften Aufeinandertreffen um 14.00 bei den Nürnberg Ice Tigers. München empfängt die Eisbären Berlin um 16.30 Uhr.

Der deutsche Radprofi John Degenkolb will in seinem sechsten Anlauf die Flandern-Rundfahrt in Belgien für sich entscheiden. Der 28-Jährige zählt bei dem Eintagesrennen zum erweiterten Kreis der Favoriten, auch Tony Martin könnte überraschen. Start der rund 260 Kilometer langen Strecke mit 18 Anstiegen ist um 14.00 Uhr in Antwerpen.

Bundesligist-Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt will ins Viertelfinale der Champions League. Die Norddeutschen empfangen im Achtelfinal-Rückspiel um 19.30 Uhr den weißrussischen Vertreter HC Meschkow Brest. Das Hinspiel gewann Flensburg 26:25.