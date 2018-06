Luxemburg (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die USA davor gewarnt, die Suche nach einer Lösung im Syrien-Konflikt vollständig dem Kampf gegen den Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) unterzuordnen. Der syrische "Diktator" Baschar al-Assad müsse für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen werden, sagte Gabriel am Montag beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. Auch der französische Außenminister Jean-Marc Ayrault sagte, sein Land könne sich keinen Frieden in Syrien unter Assad vorstellen.

