Aalen (AFP) Rund 200 trächtige Schweine sind bei einem Brand auf einem Bauernhof in Baden-Württemberg verendet. Das Feuer brach in der Nacht zum Montag im Stall eines Schweinezuchtbetriebs im Landkreis Schwäbisch Hall aus und griff dann schnell auf ein Strohlager über, wie die Polizei in Aalen mitteilte. Die Besitzer konnten nur 50 der insgesamt 250 Mutterschweine retten, der Großteil der Tiere starb in dem Feuer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.