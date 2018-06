Wolfsburg (SID) - Leihgabe Philipp Wollscheid wird beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg im Heimspiel am Mittwoch (20.00 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg den gelbgesperrten Innenverteidiger Luiz Gustavo ersetzten. "Philipp hat sich viel Mühe gegeben und gut trainiert. Er ist jetzt an der Reihe", sagte VfL-Trainer Andries Jonker am Montag.

Noch nicht gesichert ist indes der Einsatz von Daniel Didavi. Der 27-Jährige laboriert an Adduktorenproblemen.