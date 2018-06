Mocoa (dpa) - Nach den verheerenden Überflutungen und Schlammlawinen in der südkolumbianischen Stadt Mocoa mit Hunderten Toten hat Präsident Juan Manuel Santos einen raschen Wiederaufbau zugesichert. "Mocoa wird besser dastehen als zuvor", sagte Santos vor Ort. Die Zahl der bestätigten Toten gab Santos mit 254 an, darunter Dutzende Kinder. Retter berichteten, Leichen wurden sogar von Bäumen geborgen, die Wasser- und Schlammlawine in Mocoa sei bis zu vier Meter hoch gewesen. Santos versprach eine neue Wasserleitung, die eine Trinkwasserversorgung für alle Bürger garantiere.

