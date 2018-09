Berlin (AFP) Die Linke zieht mit der Forderung nach Schutz vor explodierenden Mieten in den Wahlkampf. In so genannten Milieuschutzgebieten solle der Quadratmeterpreis bei 8,50 Euro gekappt werden, heißt es in den Kernpunkten zum Bundestagswahlprogramm, die die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger am Montag in Berlin vorstellten. Bestehende Mieten sollten eingefroren werden. "Wir zeigen, wie sozial gerecht geht. Wir reden Klartext", sagte Kipping.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.