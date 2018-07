Straßburg (AFP) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat wenige Tage nach dem von Großbritannien eingeleiteten Brexit vor Abschottungstendenzen gewarnt. In Europa hätten sich "Gräben aufgetan", sagte Steinmeier am Dienstag laut vorab veröffentlichtem Redetext vor dem Europaparlament in Straßburg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.