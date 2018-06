Gibraltar (SID) - Der Weltranglistenerste Dustin Johnson ist der Topfavorit auf den Triumph beim 81. US Masters der Profigolfer ab Donnerstag in Augusta/Georgia. Der US-Amerikaner ist beim Sportwettenanbieter bwin mit einer Quote von 7,00 notiert. Härteste Rivalen im Kampf um das begehrte grüne Sieger-Jackett sind sein Landsmann Jordan Spieth (8,50), 2015 Gewinner in Augusta, und der Nordire Rory McIlroy (9,00).

Eine erfolgreiche Titelverteidigung des Engländers Danny Willett beim ersten Major des Jahres hält bwin mit Quote 101,00 für unwahrscheinlich. Dies gilt auch für einen deutschen Sieg. Der ehemalige Weltranglistenerste Martin Kaymer geht mit Quote 126,00 ebenso als Außenseiter aufs Grün wie der zweimalige US-Masterssisger Bernhard Langer (1985 und 1993), dessen dritter Sieg beim ersten Major des Jahres mit Quote 301,00 notiert ist.