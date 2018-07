Moskau (AFP) Bei dem Luftangriff auf die Stadt Chan Scheichun im Nordwesten Syriens hat die syrische Luftwaffe nach Angaben der russischen Regierung ein von Rebellen genutztes Lager mit Giftstoffen getroffen. Aus "objektiven Daten" der russischen Luftraumkontrolle gehe hervor, dass die syrische Luftwaffe ein "großes Lager von Terroristen" in der Nähe der Stadt bombardiert habe, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Mittwoch mit.

