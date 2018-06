Brüssel (AFP) Bei der internationalen Syrien-Konferenz haben die Teilnehmerländer insgesamt 9,7 Milliarden Dollar (9,1 Milliarden Euro) zur Versorgung von Flüchtlingen bis zum Jahr 2020 zugesagt. Dass allein für dieses Jahr sechs Milliarden Dollar versprochen wurden, zeige "greifbare Solidarität", sagte der für humanitäre Hilfe zuständige EU-Kommissar Christos Stylianides am Mittwoch in Brüssel. "Endgültiges Ziel" müsse es aber sein, "so schnell wie möglich eine politische Lösung" für den Konflikt zu erreichen.

