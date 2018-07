Augsburg (SID) - Derby-Held Almog Cohen hatte auch noch Minuten nach dem überlebenswichtigen 3:2 (2:0) mit dem FC Ingolstadt im Nachbarschaftsduell beim FC Augsburg Schweißperlen auf der Stirn. Doch die Wasserflasche, die ihm ein Betreuer reichte, ließ er zunächst ungeöffnet - Cohen war viel zu sehr mit dem Reden beschäftigt.

Es war ja auch Wunderliches passiert. Der Tabellen-Vorletzte aus Ingolstadt hatte nach Monaten als gefühlter Absteiger mit dem zweiten Sieg in Serie wieder Tuchfühlung zu Augsburg auf Relegationsplatz 16 aufgenommen - dank "Kopfballungeheuer" Cohen. Der 28 Jahre alte israelische Nationalspieler bringt es nur dank seiner Haarpracht auf 1,70 m, zwei Treffer per Kopf wie am Mittwoch (35./67.) waren ihm zuvor noch nie gelungen.

"Ich bin zwar klein, aber schon gut im Kopfball", sagte er stolz, "ich gehe immer zum Ball." Trainer Maik Walpurgis hatte "richtig Spaß" mit dem kleinen Helden, der seine Saisontore Nummer fünf und sechs erzielte: "Ich habe mich unglaublich für ihn gefreut, er ist so ehrgeizig, auch im Training, und hat sich das absolut verdient."

Von einem "Traum" wollte Cohen nicht sprechen. "Das ist es erst, wenn wir den Klassenerhalt schaffen", sagte er. Dank ihm ist der FCI aber immerhin wieder im Rennen.

"Diesen Druck, den wir in den letzten drei Monaten gespürt haben, der kommt jetzt nach Augsburg, Mainz, Wolfsburg, Hamburg. Die merken: Ingolstadt kommt. Und wir kommen!", sagte Cohen. Für ihn und den FCI gelte: "Ich liebe Druck, wir lieben Druck."

Die Mannschaft habe trotz Tabellenplatz 17 "einen richtig guten Charakter", betonte der ehemalige Nürnberger: "Keiner will 2. Liga spielen, keiner will von sich sagen: okay, ich bin mit Ingolstadt abgestiegen." Wenn das "Kopfballungeheuer" Cohen weiter zuschlägt, muss es nicht so kommen.