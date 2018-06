Washington (AFP) Der massiv in die Kritik geratene Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im US-Repräsentantenhaus, Devin Nunes, zieht sich vorläufig aus den Untersuchungen zu den mutmaßlichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf zurück. Das kündigte der republikanische Abgeordnete am Donnerstag in Washington an. Die Untersuchungen des Gremiums zu der Russland-Affäre sollten nun von seinem Parteikollegen Mike Conaway geleitet werden. Die oppositionellen Demokraten hatten Nunes mangelnde Überparteilichkeit vorgeworfen.

