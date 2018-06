Washington (AFP) US-Außenminister Rex Tillerson hat am Mittwoch seinen mexikanischen Kollegen Luis Videgaray getroffen. Bei dem Gespräch in Washington sei es um "eine Reihe von bilateralen und regionalen Fragen" gegangen, darunter die "wirtschaftliche Zusammenarbeit, Sicherheit und Migration", sagte US-Außenamtssprecher Mark Toner. Es sei auch um den Kampf gegen die organisierte Kriminalität gegangen, außerdem sei die Lage in Venezuela ein Thema gewesen.

