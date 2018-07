New York (AFP) Zehn Mitglieder einer Betrügerbande sind in den USA wegen des Handels mit ergaunerten Diamanten festgenommen worden. Sie werden beschuldigt, mehrere Diamanten-Händler in den USA und Indien mit ungedeckten Schecks und gefälschten Dokumenten um wertvolle Edelsteine gebracht und diese dann weiterverkauft zu haben, wie die US-Justizbehörden am Mittwoch mitteilten.

