Berlin (AFP) Nach dem Krach in der Union wegen der Flüchtlingspolitik sucht die CSU den Erfolg nun in der Konzentration auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU). "Der Wahlkampf 2017 kann nur durch eine Fokussierung auf die Kanzlerin erfolgreich sein", sagte CSU-Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt der Zeitung "Die Welt". "Merkel hat eine hohe Authentizität und genießt größte Anerkennung in der Welt."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.