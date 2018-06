Berlin (AFP) Für die Nutzung von Drohnen gelten neue Regeln. Für Geräte unter einem Gewicht von fünf Kilogramm sei grundsätzlich keine Betriebserlaubnis mehr erforderlich, teilte das Bundesverkehrsministerium am Freitag in Berlin mit. Zudem gelte nun nicht mehr, dass Hobby-Piloten ihre Drohnen nur in Sichtweite steuern dürfen. In Flughöhen über 100 Meter dürfen sie demnach jedoch nur unterwegs sein, wenn der Besitzer über einen Kenntnisnachweis verfügt oder das Gerät über einem Modellfluggelände unterwegs ist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.