Brüssel (AFP) Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem sieht Fortschritte im Streit um die Voraussetzungen für weitere Hilfszahlungen an das hoch verschuldete Griechenland. "Ich bin in positiver Stimmung", sagte Dijsselbloem am Freitag in Malta zum Auftakt des Treffens der Euro-Finanzminister zu Griechenland. Es werde am Freitag aber "noch keine vollständige politische Vereinbarung geben".

