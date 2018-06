München (SID) - Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat den deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München auf "sehr wichtige Wochen" eingeschworen. "Bis Ende April liegen sieben wegweisende Spiele vor uns, darunter als absolute Highlights jeweils zwei Partien gegen Borussia Dortmund und Real Madrid", schrieb der Klubboss im Bayern-Magazin.

Die Mannschaft mache trotz der 0:1-Niederlage bei 1899 Hoffenheim "spielerisch und mental einen guten Eindruck", so Rummenigge: "Aber jetzt, da es darauf ankommt, müssen wir diese spielerische und mentale Qualität auch auf den Platz bringen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir die schönsten Wochen des Jahres erleben dürfen."

Rummenigge ließ durchblicken, dass das brisante Duell mit Real im Viertelfinale der Champions League für die Bayern gegenüber dem Bundesliga-Kracher am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den BVB Priorität genießt. Zwar bleibe das Treffen mit der Borussia "unabhängig vom Tabellenstand" der "ganz große Klassiker des deutschen Fußballs, auf den auch die Welt schaut". Allerdings: "In vier Tagen ist Showtime." Dann kommen Cristiano Ronaldo und Co. zum Hinspiel.

Mit Blick auf die nächsten beiden Begegnungen sprach Rummenigge von einer "entscheidenden Woche, was den weiteren Saisonverlauf betrifft. So geballt kam es schon lange nicht mehr. Ich hoffe, dass wir durch diese heißen Tage gut durchkommen."

Für den kurzfristigen Erfolg stellen die Bosse die langfristige Personalplanung hinten an. "Wir befinden uns im letzten Viertel der Saison, jetzt wollen wir erst einmal die Ernte einfahren", sagte Rummenigge.

Mit der Verpflichtung von Niklas Süle habe man ab Sommer "die beste Innenverteidigung, die es im weltweiten Klubfußball gibt". Mit dessen Hoffenheimer Klubkollegen Sebastian Rudy bekomme der FC Bayern überdies einen "jungen deutschen Nationalspieler, der taktisch sehr klug agiert, ballsicher und extrem laufstark ist". Was die Münchner darüber hinaus an Transfers umsetzen werden, steht laut Rummenigge "noch nicht fest".