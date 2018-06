Damaskus (dpa) - Der Militärflugplatz Al-Schairat ist nach dem nahegelegenen gleichnamigen Dorf in der zentralsyrischen Provinz Homs benannt. In der östlich der Luftwaffenbasis gelegenen Wüste bekämpfen syrische Regierungskräfte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

In Al-Schairat sollen nach US-Angaben die Kampfflugzeuge gestartet sein, die den mutmaßlichen Luftangriff mit Chemiewaffen flogen. Dabei waren nach UN-Angaben am 4. April mindestens 84 Menschen getötet worden.

Auf dem Flugplatz waren bisher syrische Jets des Typs MIG und Suchoi stationiert, wie militärische Quellen und Aktivisten berichten. Es heißt zudem, dort sei auch russisches und iranisches Personal stationiert gewesen, das Syriens Truppen unterstützt. Die Basis soll demnach auch mit Luftabwehr ausgestattet gewesen sein.

Der Flugplatz soll bei dem US-Angriff weitestgehend zerstört worden sein, darunter die beiden Start- und Landebahnen. "Die Basis ist nicht länger einsatzfähig", erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Syriens Führung wirft den USA vor, durch den Angriff den Kampf gegen die IS-Terrormiliz untergraben zu haben.