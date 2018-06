Stockholm (AFP) Bei dem Anschlag in der Stockholmer Innenstadt ist ein Mensch getötet worden. 15 weitere wurden nach Angaben der schwedischen Gesundheitsbehörden bei dem Lkw-Anschlag am Freitag zum Teil schwer verletzt, darunter mehrere Kinder. Ein Attentäter war am Nachmittag mit einem gestohlenen Lkw durch eine Einkaufsstraße im Zentrum der schwedischen Hauptstadt gerast.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.