Köln (SID) - Borussia Mönchengladbach schnuppert nach einem Derbysieg wieder an den Europapokal-Plätzen. Die Fohlenelf gewann ein turbulentes Duell beim ewigen Rivalen 1. FC Köln verdient mit 3:2 (1:1) und setzte ihre Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga eindrucksvoll fort.

Lars Stindl (80.) erzielte den Siegtreffer der Borussia, die den Rückstand auf den ungeliebten Nachbarn auf einen Punkt verkürzte. Zuvor hatten Jannik Vestergaard (13.) und Ibrahima Traore (55.) die lange Zeit dominierende Fohlenelf zweimal in Führung geschossen. Die Kölner Christian Clemens (18.) und Anthony Modeste (58.) mit seinem 23. Saisontor hatten jeweils die schnelle Antwort parat.

"Wir haben im Derby die Chance, uns nach oben zu robben", hatte Gladbachs Trainer Dieter Hecking vor der Partie gesagt. Seine Mannschaft begann entsprechend forsch. Die Borussia war von der ersten Minute an hellwach, hatte mehr vom Spiel und bei einen Schuss von Tobias Strobl (3.) auch die erste Chance. Der Ex-Kölner war für Laszlo Benes in die Startelf zurückgekehrt, der am Mittwoch beim 1:0 gegen Hertha BSC sein erstes Bundesliga-Tor erzielt hatte.

Der FC hatte der Anfangsoffensive nicht viel entgegen zu setzen. Die Geißböcke suchten mit langen Bällen ihren Torjäger Modeste, meist jedoch vergeblich. Ganz anders Gladbach: Nach einer Viertelstunde kam die Borussia schon zu ihrem dritten Eckball, die Hereingabe von Thorgan Hazard wuchtete Vestergaard fast vom Elfmeterpunkt per Kopf ins Netz. Schlussmann Timo Horn, dessen Vertragsverlängerung bis 2022 vor Anpfiff via Anzeigetafel bekannt gegeben worden war, war ohne Chance.

Köln zeigte sich kaum geschockt und gab durchaus überraschend die schnelle Antwort. Nach einem Traumpass von Modeste tauchte Clemens frei vor Schlussmann Yann Sommer auf und behielt aus zehn Metern eiskalt die Nerven. Für den 25-Jährigen war es das erste Tor seit seiner Rückkehr zum FC im Januar.

Nach dem furiosen Auftakt beruhigten sich die Gemüter etwas, wobei Gladbach die überlegene Mannschaft blieb. Angeführt vom starken Raffael, dessen Ehefrau Jamilly am Mittwoch die Zwillings-Töchter Liz und Lays zur Welt gebracht hatte, und dem künftigen Dortmunder Mahmoud Dahoud bestimmte die Hecking-Elf das Geschehen. Köln war im Zentrum klar überfordert und mit dem Pausenstand gut bedient.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Borussia im Vorwärtsgang und wurde prompt mit der erneuten Führung belohnt. Eine Hereingabe des erst wenige Sekunden zuvor für den verletzten Raffael eingewechselten Traore flog sowohl an Hazard als auch Schlussmann Horn vorbei ins Tor. Doch wie schon vor der Pause war die Freude nur von kurzer Dauer: Nach einem Freistoß von Milos Jojic war Modeste vom Elfmeterpunkt aus mit einer gekonnten Direktabnahme zum erneuten Ausgleich erfolgreich. Mit seinem achten Saisontor sorgte Stindl für den verdienten Erfolg der Gäste.