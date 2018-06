New York (AFP) UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die LKW-Attacke in Stockholm verurteilt und den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl ausgesprochen. "Wir hoffen, dass die Verantwortlichen dieser Attacke schnell zur Rechenschaft gezogen werden", erklärte Guterres am Freitag.

