Stockholm (dpa) - Ist der Täter von Stockholm gefunden? Er habe "wahrscheinlich" den Lastwagen gefahren, der in die Menschenmenge raste, sagte die Polizei über den Mann, den sie nach dem Anschlag verhört. Nach dem Lkw-Anschlag hat die Gesundheitsbehörde die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Verletzten inzwischen auf zehn korrigiert. Ursprünglich war von neun Patienten die Rede gewesen. Ein Mann war gestern mit einem Lkw in einer zentralen Einkaufsstraße in Stockholm in eine Menschenmenge gerast. Dabei waren vier Menschen gestorben. Die Polizei nahm einen Terrorverdächtigen fest.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.