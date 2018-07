Stockholm (AFP) Der mutmaßliche Lkw-Attentäter von Stockholm ist ein 39-jähriger Usbeke. Schwedens Polizeichef Dan Eliasson bestätigte am Samstag entsprechende Medienberichte. Der Verdächtige war dem Inlandsgeheimdienst Säpo bekannt, sagte Behördenchef Anders Thornberg. In dem Lkw, mit dem der Täter am Freitag den Anschlag verübt hatte, wurde nach Polizeiangaben ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Ob es sich dabei um eine Bombe handelte, ließ die Polizei offen.

