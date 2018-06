Kairo (AFP) Nach den Anschlägen auf zwei koptische Kirchen mit dutzenden Toten hat der ägyptische Staatschef Abdel Fattah al-Sisi den Ausnahmezustand verhängt. Dieser gelte für drei Monate, sagte der Präsident am Sonntagabend in seinem Amtssitz in der Hauptstadt Kairo. Zuvor hatte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu den Anschlägen in Tanta und Alexandria bekannt.

