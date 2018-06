Berlin (AFP) Grünen-Chefin Simone Peter hat die Forderung ihrer Partei nach einem generellen Abschiebestopp nach Afghanistan bekräftigt. "Afghanistan ist kein sicheres Land sagte Peter am Montag in Berlin nach einer Telefonkonferenz des Grünen-Bundesvorstands. Sie wies auch darauf hin, dass in Afghanistan als Folge des jahrzehntelangen Krieges "über eine Million Menschen unter psychischen Erkrankungen leiden".

