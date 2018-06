Jerusalem (AFP) Wenige Stunden vor Beginn des jüdischen Pessach-Festes haben Unbekannte von der ägyptischen Sinai-Halbinsel aus eine Rakete auf Israel abgefeuert. Das Geschoss sei am Montag in der südisraelischen Region von Eschkol eingeschlagen, habe aber keinen größeren Schaden angerichtet, erklärte die israelische Armee. Mit dem Pessach-Fest erinnern die Juden ab dem Sonnenuntergang an den Auszug der Israeliten aus Ägypten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.