Stockholm (AFP) Schweden hat am Montag mit einer landesweiten Schweigeminute der Opfer des Lkw-Anschlags in der Stockholmer Innenstadt gedacht. An einer Trauerzeremonie Punkt 12.00 Uhr vor dem Rathaus der schwedischen Hauptstadt nahm zudem neben Ministerpräsident Stefan Löfven und Bürgermeisterin Karin Wanngard fast die gesamte Königsfamilie teil. Auch in anderen Orten waren Trauerfeiern vorgesehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.