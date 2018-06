Hamburg (SID) - Beachvolleyballer Alexander Walkenhorst (Essen) will gemeinsam mit Youngster Sven Winter zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio. "Ich war auf der Suche nach einem Partner, mit dem ich dieses große und langfristige Ziel angehen kann. Als ich Sven zum ersten Mal gesehen habe, habe ich sofort erkannt, was für ein riesiges Potenzial er hat", sagte Walkenhorst (28) über seinen neuen Kollegen.

Der 18 Jahre alte Winter gilt als eines der größten Talente in der deutschen Beachvolleyball-Szene. Das Duo, das seit Beginn des Jahres gemeinsam trainiert, geht am Donnerstag beim Turnier der Europa-Tour in Göteborg (13. bis 16. April) erstmals gemeinsam an den Start. Für Walkenhorst, Bruder von Olympiasiegerin Kira, und seinen neuen Partner geht es nun darum, die ersten Punkte für die Weltrangliste zu sammeln und sich international die ersten Sporen zu verdienen.