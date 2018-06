Dortmund (dpa) - Nach den Explosionen nahe des Mannschaftsbusses von Borussia Dortmund ist das Champions-League-Spiel gegen AS Monaco am Abend abgesagt worden. Das teilte Borussia Dortmund am Dienstagabend über den Kurzmitteilungsdienst Twitter mit.

