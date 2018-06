Dortmund (dpa) - Terrorverdacht, Metallstifte in Sprengsätzen, offene Fragen zu Bekennerschreiben: Der mutmaßlich islamistische Anschlag auf den Teambus von Borussia Dortmund hat das neu angesetzte Champions-League-Spiel völlig in den Hintergrund gerückt.

Noch bevor die geschockten Profis des Fußball-Bundesligisten am Abend das Viertelfinal-Hinspiel gegen AS Monaco 2:3 verloren, offenbarten die Ermittler das ganze Ausmaß des heimtückischen Angriffs.

Es gebe möglicherweise einen islamistischen Bezug, berichtete Frauke Köhler, Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe und sprach von einem terroristischen Hintergrund der Tat. Ein Islamist sei festgenommen, seine Wohnung sowie die eines zweiten Tatverdächtigen aus dem islamistischen Spektrum seien durchsucht worden. Bei dem Sprengstoffanschlag mit zwei Verletzten bohrte sich auch ein Metallstift in die Kopfstütze eines Sitzes im Mannschaftsbus des Bundesligisten. "Wir können daher von Glück sagen, dass nichts Schlimmeres passiert ist", sagte Köhler.

Trotz aller beunruhigenden Nachrichten vermittelten die Verantwortlichen des BVB mit voller Vehemenz eine Botschaft: Kein Einknicken! "Das Wichtigste ist, dass die Demokratie und unsere freiheitliche Grundordnung auf dem Prüfstand steht und die müssen wir stärken. Da leistet die Mannschaft einen weltweit beachteten Beitrag", betonte Club-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kurz vor dem Anpfiff am Mittwochabend.

Der eigens nach Dortmund gereiste Innenminister Thomas de Maizière sagte dem TV-Sender Sky: "Wir wollen das solche Spiele stattfinden, wir wollen dem Terror nicht weichen." In einem Telefonat mit BVB-Macher Watzke wünschte auch Kanzlerin Angela Merkel der Mannschaft, den Trainern und Fans alles Gute - und verurteilte den Anschlag als "widerwärtige Tat".

Das Entsetzen vom Vorabend wirkte auch bei Spielbeginn am Mittwoch noch nach. "Wir hätten uns mehr Zeit gewünscht, damit umzugehen", sagte Trainer Thomas Tuchel. Gegen Monaco agierte sein Team in der ausverkauften Arena sehr unglücklich und muss im Rückspiel am kommenden Mittwoch im Fürstentum das Europacup-Aus fürchten.

Die BVB-Profis, denen ihr Einsatz freigestellt worden war, wärmten sich demonstrativ in T-Shirts mit Genesungswünschen für ihren beim Anschlag verletzten Teamkollegen Marc Bartra auf. "Wir sind alle geschockt und in Gedanken bei Marc", sagte Kapitän Marcel Schmelzer über den Spanier. Noch am Spieltag eilten viele Teamkollegen zu Bartra ins Krankenhaus, wo der an Hand und Arm verletzte 26-Jährige operiert worden war. Bartra selbst übermittelte via Instagram, es gehe ihm schon "deutlich besser".

Das Motiv für den Anschlag war bis zum Anpfiff des Spiels noch unklar. Beide Tatverdächtige stammen Medienberichten zufolge aus der nordrhein-westfälischen Islamisten-Szene - ein 25-jähriger Iraker aus Wuppertal und ein 28-jähriger Deutscher aus Fröndenberg (Kreis Unna). Beiden werde eine Nähe zur Terrororganisation Islamischer Staat vorgeworfen.

Große Fragen werfen jedoch auch weiterhin unterschiedliche Bekennerschreiben auf. Am Anschlagsort wurden nach Angaben der Bundesanwälte drei Schriftstücke mit gleichem Text gefunden - dies ist nach Aussage von Experten ungewöhnlich. "Das hat es so noch nicht gegeben", sagte Terrorexperte Peter Neumann vom Londoner King's College der "FAZ".

Neben der Forderung nach Abzug von Tornado-Kampfflugzeugen der Bundeswehr aus Syrien und Schließung des US-Luftwaffenstützpunktes Ramstein wird nach dpa-Informationen auch die Bundeskanzlerin in dem Schreiben namentlich genannt. "Aber anscheinend scherst du dich Merkel nicht um deinen kleinen dreckigen Untertanen. Deine Tornados fliegen immer noch über dem Boden des Kalifats, um Muslime zu Ermorden."

An der Echtheit eines weiteren Bekennerschreibens bestehen nach einer ersten Bewertung erhebliche Zweifel. In dem Schriftstück, das auf der Seite "linksunten.indymedia.org" veröffentlicht wurde, wird ein linksextremistischer Hintergrund des Anschlags behauptet.

Die Europäische Fußball-Union versuchte, beruhigend auf Fans und Teams einzuwirken. Es gebe keine konkreten Hinweise der Sicherheitsbehörden auf eine Bedrohung, teilte die UEFA mit. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen schlossen weitere Taten jedoch nicht aus und blieben in Alarmbereitschaft.

