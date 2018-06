Duschanbe (AFP) Die Regierung von Tadschikistan will das kulturelle Niveau ihrer Ordnungskräfte anheben. Von Polizisten aller Dienststufen werde fortan erwartet, dass sie mindestens einmal im Monat einer Theateraufführung beiwohnen, sagte der Sprecher des Innenministeriums in dem zentralasiatischen Land, Umarschon Emomali, am Dienstag zu AFP.

