London (SID) - Das deutsche Davis-Cup-Team muss im Play-off-Spiel um den Verbleib in der Weltgruppe nach Portugal reisen. Die Partie wird vom 15. bis 17. September 2017 ausgetragen. Der Gegner wurde der auf Position fünf gesetzten Mannschaft von Teamchef Michael Kohlmann am Dienstag in London zugelost. Auch das Heimrecht wurde per Losverfahren entschieden.

"Ein Heimspiel wäre mir natürlich lieber gewesen. Portugal ist kein einfacher Gegner. Wir müssen zusehen, dass wir mit der bestmöglichen Auswahl nach Portugal reisen", sagte Kohlmann. Die im ATP-Ranking am höchsten platzierten Portugiesen sind Joao Sousa (Nr. 36) und Gastao Elias (Nr. 97).

Die DTB-Equipe um Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 20) hatte im Februar ihr Erstrundenspiel gegen Belgien in Frankfurt am Main mit 1:4 verloren und den Einzug ins Viertelfinale verpasst.

Deutschland hat den Davis Cup 1988, 1989 und 1993 gewonnen, zuletzt spielte das DTB-Team 2005 zweitklassig. Das bislang einzige Duell mit Portugal hatte die DTB-Auswahl 1927 in Lissabon mit 5:0 gewonnen.

Portugal war von der Europa-Afrika-Gruppe aus in die Davis-Cup-Saison 2017 gestartet und hatte sich mit Siegen gegen die Ukraine und Israel seinen Platz in der Relegation gesichert.

Die weiteren Play-off-Partien um den Klassenerhalt in der Übersicht: Kasachstan - Argentinien, Kolumbien - Kroatien, Schweiz - Weißrussland, Niederlande - Tschechien, Japan - Brasilien, Ungarn - Russland, Kanada - Indien. (SID)