Biel (SID) - Die Fed-Cup-Spielerinnen Julia Görges (Bad Oldesloe) und Carina Witthöft (Hamburg) haben das Achtelfinale des mit 250.000 US-Dollar dotierten Hartplatzturniers in Biel/Schweiz erreicht. In der ersten Runde gewann die an Position sieben gesetzte Görges 6:4, 6:2 gegen die Britin Naomi Broady und trifft nun auf die Französin Océane Dodin.

Witthöft war gegen die ehemalige Weltranglistensiebte Belinda Bencic, die zehn ihrer letzten elf Spiele auf der WTA-Tour verloren hat, mit 6:1, 6:3 erfolgreich. Die 22-Jährige Hamburgerin spielt im Achtelfinale gegen die topgesetzte Tschechin Barbora Strycova. Ausgeschieden ist hingegen Antonia Lottner (Düsseldorf). Die Qualifikantin verlor in weniger als einer Stunde 2:6, 2:6 gegen Camila Giorgi (Italien).

Bereits am Montag hatten Mona Barthel (Neumünster) und Annika Beck (Bonn) das Achtelfinale erreicht. Charleston-Halbfinalistin Laura Siegemund (Metzingen/Nr. 5) bestreitet ihr Auftaktmatch am Mittwoch gegen die Schweizerin Viktorija Golubic.