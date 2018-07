Berlin (AFP) Die Bundesregierung rechnet vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei am Sonntag nicht mehr mit Fortschritten im Fall des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel. Es habe wegen fehlender Genehmigungen der türkischen Behörden auch keine Besuche deutscher Botschaftsmitarbeiter mehr bei Yücel gegeben, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, am Mittwoch in Berlin. Der Deutsche Journalistenverband (DJV) forderte mehr Druck auf die Türkei.

