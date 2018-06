Berlin (AFP) Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat die Balkanstaaten Serbien und Kosovo zur Überwindung alter Konflikte aufgerufen. "Auf dem Westbalkan hat es in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte gegeben", erklärte Gabriel am Mittwoch in Berlin kurz vor seinem Besuch in Belgrad und Pristina.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.