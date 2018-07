Berlin (AFP) Zur Eröffnung einer internationalen Konferenz gegen den Hunger in Afrika und im Jemen hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) seinen Appell an die Weltgemeinschaft bekräftigt, mehr für die betroffenen Menschen zu tun. "Es ist Soforthilfe notwendig, um das nackte Überleben der Menschen zu sichern", sagte Gabriel am Mittwoch anlässlich der Veranstaltung "Berliner humanitärer Appell - Gemeinsam gegen Hungersnot".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.