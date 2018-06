Berlin (AFP) Die Opposition im Bundestag hat die wachsende Zahl von Hartz-IV-Beziehern im Kindesalter beklagt. "In Deutschland leben mehr als zwei Millionen Kinder in Armut und sind auf staatliche Grundsicherung angewiesen", erklärte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch am Mittwoch in Berlin. "Das sind trotz des anhaltenden Aufschwungs 3,3 Prozent mehr als im Vorjahr." Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sprach von einer "traurigen und beschämenden Nachricht".

