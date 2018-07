Köln (SID) - Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Kölner Haie hat den früheren NHL-Stürmer Ben Hanowski als ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 26-jährige Amerikaner wechselt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von den Augsburger Panthern zum KEC und erhält einen Einjahresvertrag.

Hanowski lief in zwei Spielzeiten 111-mal für Augsburg auf und sammelte dabei 81 Scorerpunkte (44 Tore, 37 Vorlagen). In der nordamerikanischen Profiliga NHL hatte der Linksschütze aus Little Falls/Minnesota 16 Einsätze für die Calgary Flames.

Auch DEL-Konkurrent ERC Ingolstadt arbeitet am Kader für 2017/18. Der frühere Meister hat Sean Sullivan (33) geholt, der Verteidiger kommt vom Ligarivalen Straubing Tigers und unterschrieb für die kommende Saison.