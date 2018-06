Köln (SID) - Das nach einem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund abgesagte Champions-League-Duell gegen den AS Monaco wird nachgeholt. Das Viertelfinal-Hinspiel beginnt um 18.45 Uhr. Bayern München empfängt ab 20.45 Uhr Titelverteidiger Real Madrid. Nach der geglückten Generalprobe in der Bundesliga gegen den BVB kann Bayern-Trainer Carlo Ancelotti im Viertelfinal-Hinspiel wieder auf Manuel Neuer und Thomas Müller bauen. Zudem soll Torjäger Robert Lewandowski trotz Schmerzen an der Schulter auflaufen können. Madrid muss auf die beiden Innenverteidiger Pepe und Varane verzichten. Ebenfalls ab 20.45 Uhr empfängt Vorjahresfinalist Atletico Madrid den englischen Meister Leicester City.

Bei der Bahnrad-WM in Hongkong haben die deutschen Männer und Frauen gleich zum Auftakt am Mittwoch (ab 15.00 Uhr) im Teamsprint die Chance auf Medaillen. Die Frauen können außerdem am ersten Tag in der Disziplin Scratch aufs Podest steigen. Als Favoritin geht die zweimalige Olympiasiegerin Kristina Vogel an den Start.

Nach seinem ersten Sieg auf der ATP-Tour seit über 21 Monaten spielt Tennis-Oldie Tommy Haas im Achtelfinale des Sandplatzturniers im texanischen Houston gegen den topgesetzten Amerikaner Jack Sock. Dustin Brown trifft auf Steve Johnson aus den USA.