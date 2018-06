Oberhof (SID) - Rodel-Olympiasiegerin Margit Schumann ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 64 Jahren verstorben. Das gab der Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) bekannt. Die Thüringerin hatte 1976 in Innsbruck-Igls für die DDR die olympische Goldmedaille gewonnen. Ihre vier WM-Titel im Einzel (1973, 1974, 1975 und 1977) wurden erst in diesem Winter von Tatjana Hüfner (Blankenburg) übertroffen.

"Der BSD trauert um die erfolgreiche ehemalige Athletin und Trainerin", teilte der Verband mit. Schumann betreute nach ihrem Karriereende im Jahr 1980 zunächst den Nachwuchs und später die DDR-Auswahl. 1990 beendete sie ihre Trainerkarriere und ist seit 2003 Mitglied der "Hall of Fame" des Internationalen Rennrodelverbandes FIL - als einzige Frau neben der Slowakin Vera Zuzula, Olympiasiegerin von 1980.