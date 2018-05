Mailand (SID) - Der Verkauf des italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand an die chinesische Investorengruppe Rossoneri Sport Investment Lux ist perfekt. Dies gab der bisherige Eigentümer-Konzern Fininvest des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi am Donnerstag bekannt. Das chinesische Konsortium lässt sich demnach 99,93 Prozent der Anteile am 18-maligen Meister rund 740 Millionen Euro kosten.

"Ich werde niemals die Emotionen vergessen, die der AC Milan mir und uns allen gegeben hat", schrieb Berlusconi am Abend auf der Homepage des Traditionsklubs und dankte vor allem den Anhängern des Vereins: "Zusammen mit Ihnen haben wir alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Ich möchte Ihnen sagen, dass ich immer Milans größter Fan bleiben werde."

Insgesamt war der AC Mailand 31 Jahre im Besitz von Berlusconi. In dieser Zeit gewannen die Rossoneri 29 Titel, darunter fünfmal den Europapokal der Landesmeister beziehungsweise die Champions League.