Belgrad (dpa) - Außenminister Sigmar Gabriel reist heute nach seinem Kurzbesuch in Serbien in das benachbarte Kosovo weiter, das seit neun Jahren unabhängig ist. Zwischen beiden Ländern gibt es aber nach wie vor Spannungen. Serbien betrachtet das Kosovo immer noch als abtrünnige Provinz, während 114 der weltweit etwa 200 Staaten die Republik völkerrechtlich anerkannt haben. Gabriel betonte in Belgrad, dass eine Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern Voraussetzung für den Beitritt zur EU ist. Serbien ist bereits Beitrittskandidat, das Kosovo gilt als potenzieller Kandidat.

