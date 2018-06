Washington (AFP) Der US-Elektroautohersteller Tesla will im September seinen ersten Lkw präsentieren. Das kündigte Firmenchef Elon Musk am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter an. Das Tesla-Team habe mit dem Sattelschlepper einen "unglaublichen Job" geleistet. Damit werde "das nächste Level" in der Produktpalette erreicht. Details zu dem Laster nannte Musk nicht.

