Berlin (dpa) - Die Zahl der in Deutschland neu zugelassenen Krafträder ist so hoch wie lange nicht. 2016 wurden laut Kraftfahrtbundesamt in Flensburg mehr als 180 000 Krafträder in Deutschland angemeldet - davon allein mehr als 30 000 Fahrzeuge im flächenmäßig größten Bundesland Bayern. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland laut ADAC mehr als 4,2 Millionen Motorräder, Mopeds, Mofas und Roller. Das Rekordhoch ist allerdings schon eine Weile her. Im Jahr 2000 hatten die Deutschen noch mehr als 250 000 Krafträder angemeldet.

